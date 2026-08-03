कर्मवीर महतो बने बजरंग दल खूंटी के जिला संयोजक

खूंटी, प्रतिनिधि। लोहरदगा में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल की प्रांतीय बैठक में संगठन विस्तार एवं आगामी कार्ययोजना पर मंथन के दौरान कर्मवीर महतो को बजरंग दल, खूंटी का नया जिला संयोजक नियुक्त किया गया। कर्मवीर महतो इससे पूर्व जिला सह संयोजक के रूप में संगठन की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। संगठन के प्रति उनकी सक्रियता, अनुशासन, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए प्रांत नेतृत्व ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। नवनियुक्त जिला संयोजक कर्मवीर महतो ने प्रांत नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने, युवाओं को संगठन से जोड़ने तथा सेवा, सुरक्षा और संस्कार के कार्यों को गति देने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे।