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कर्मवीर महतो बने बजरंग दल खूंटी के जिला संयोजक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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लोहरदगा में विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल की प्रांतीय बैठक में कर्मवीर महतो को बजरंग दल, खूंटी का नया जिला संयोजक नियुक्त किया गया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और युवाओं को जोड़ने का वादा किया। साथ ही, सामूहिकता बनाए रखने पर जोर दिया। सभी उपस्थित सदस्यों ने उन्हें बधाई दी।

कर्मवीर महतो बने बजरंग दल खूंटी के जिला संयोजक

खूंटी, प्रतिनिधि। लोहरदगा में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल की प्रांतीय बैठक में संगठन विस्तार एवं आगामी कार्ययोजना पर मंथन के दौरान कर्मवीर महतो को बजरंग दल, खूंटी का नया जिला संयोजक नियुक्त किया गया। कर्मवीर महतो इससे पूर्व जिला सह संयोजक के रूप में संगठन की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। संगठन के प्रति उनकी सक्रियता, अनुशासन, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए प्रांत नेतृत्व ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। नवनियुक्त जिला संयोजक कर्मवीर महतो ने प्रांत नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने, युवाओं को संगठन से जोड़ने तथा सेवा, सुरक्षा और संस्कार के कार्यों को गति देने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की एकजुटता बनाए रखते हुए राष्ट्रहित एवं समाजहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रांतीय बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कर्मवीर महतो को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

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