कारगिल युद्ध के 20 साल, भारतीय वायुसेना ने ग्वालियर एयरबेस को 'युद्ध थियेटर' में बदला

कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने सोमवार को ग्वालियर एयरबेस को एक 'युद्ध थिएटर' में तब्दील कर दिया है जिसमें 1999 में हुए अभियान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण पेश किया गया है।

जम्मू कश्मीर के द्रास-कारगिल इलाके में टाइगर हिल हमले का एक प्रतीकात्मक रूपांतरण किया गया है जिसमें युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं को फिर से बनाने के वास्ते 'मॉडल हिल' को उड़ाने के लिए वायुसेना ने मिराज 2000 विमान और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ थे।

#WATCH Commemorating 20 years of #KargilWar, Indian Air Force at Gwalior Air Base recreates Tiger Hill attack and display aircraft used during 'Operation Vijay'. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/K3kh4FPnXW