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दो दिवसीय कारगिल विजय दिवस की शुरू की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ प्रयागराज में 25 और 26 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्व सैनिकों और कारगिल युद्ध के योद्धाओं की सहभागिता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। 25 जुलाई को सैन्य युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि 26 जुलाई को तपोवन पार्क में परिचर्चा होगी।

दो दिवसीय कारगिल विजय दिवस की शुरू की तैयारी

कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ प्रयागराज में 25 व 26 जुलाई को मनाई जाएगी। देश के वीर शहीदों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करने के लिए वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। दो दिवसीय कार्यक्रमों में पूर्व सैनिकों, कारगिल युद्ध के योद्धाओं और गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रहेगी। समिति के संरक्षक श्याम सुंदर सिंह पटेल ने बताया कि 25 जुलाई को शाम चार बजे कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सैन्य युद्ध स्मारक (स्मृतिका स्थल), डीएसओआई परिसर, पोनप्पा रोड, न्यू कैंट में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 26 जुलाई को तपोवन पार्क में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कारगिल विजय दिवस पर परिचर्चा होगी।

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कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी तथा कारगिल विजय की गौरवगाथा और भारतीय सेना के शौर्य पर वक्ता अपने विचार रखेंगे।

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