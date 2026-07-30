कारगिल शहीदों की स्मृति में निकली तिरंगा यात्रा

मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिक संगठन ‘वर्दी ग्रुप’ की ओर से गुरुवार को अमर शहीदों की स्मृति में जन जागृति तिरंगा यात्रा निकाली गई। कारगिल शहीद अजीत यादव की पत्नी वीरांगना पूनम यादव हाथों में तिरंगा लेकर सबसे आगे चल रही थीं। इस दौरान देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। यात्रा बहोरीकपुर स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बादशाहपुर रोडवेज परिसर पहुंची। यहां कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। वाहनों पर कारगिल के शहीद सैनिकों के चित्र और पोस्टर लगाए गए थे।

पूरे मार्ग में भारत माता की जय, वंदे मातरम् और कारगिल के शहीद अमर रहें के नारों से वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा गया। मुख्य अतिथि भाजपा नेता अजय शंकर दुबे ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। कारगिल युद्ध में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व सैनिक सुशील पांडेय (फौजी) के नेतृत्व में यात्रा संपन्न हुई। वर्दी ग्रुप के अध्यक्ष और पूर्व सैनिक सुशील, देवराज पांडेय, राम आधार सरोज, श्याम शंकर पांडेय, कैलाश सिंह, अशोक सरोज, अरुण यादव, राधेश्याम यादव, रामचंद्र पांडेय, अरविंद सिंह, दिलीप मिश्र, गणेश गुप्ता, आदर्श दुबे, रुद्र एवं अवनीश तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।