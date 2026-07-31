कारगिल के वीरों को नमन, पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित

आमोद कुमार सीतामढ़ी। कारगिल विजय दिवस पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा भव्य समारोह आयोजित किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने सैनिकों के योगदान को सराहा और समाज में राष्ट्रप्रेम का संदेश फैलाने का आह्वान किया।

आमोद कुमार सीतामढ़ी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा डुमरा स्थित इंडोर स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में भव्य जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को याद किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रिची पाण्डेय थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, छात्र-छात्राओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।

सम्मान और श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत कारगिल युद्ध के अमर शहीद मेजर द्विवेदी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलन के साथ समारोह का विधिवत उद्घाटन हुआ। जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) यू.के. त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कारगिल विजय केवल भारतीय सैनिकों की बहादुरी का ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की एकजुटता, दृढ़ संकल्प और देशवासियों की अटूट राष्ट्रभक्ति का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सैनिकों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

प्रेरणा का संदेश जिलाधिकारी श्री पाण्डेय ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वीरता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व सैनिक समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से समाज में “सोशल एम्बेसडर” की भूमिका निभाने तथा युवाओं के बीच राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, सामाजिक सद्भाव और जागरूकता का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समारोह में स्वर्णिम कला केंद्र, मुजफ्फरपुर के कलाकारों एवं बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, प्रतिभागी बच्चों, सहयोगी संस्थाओं, प्रायोजकों तथा मीडिया प्रतिनिधियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ और उपस्थित लोगों ने कारगिल के वीर शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखने का संकल्प लिया।