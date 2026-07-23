कारगिल विजय दिवस पर विद्यार्थियों का किया मार्गदर्शन

वालिया ग्लोबल एकेडमी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन श्रद्धा, सम्मान और देशभक्ति के वातावरण में किया गया। इस मौके पर बच्चेा ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वालिया ग्लोबल एकेडमी में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय नौसेना अधिकारी हरपिन्द्र सिंह, पूर्व भारतीय सेनानायक रविन्द्र काकरान और पवन कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। छात्र-छात्राओं ने कारगिल विजय दिवस पर कविताएं व अपने विचार प्रस्तुत करते हुए शहीद वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यार्थियों को नेतृत्व क्षमता के लिए आत्मविश्वास और अनुशासन जैसे गुणों को महत्वपूर्ण बताया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धाओं के जीवन एवं योगदान से भी परिचित कराया。