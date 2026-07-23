कारगिल विजय दिवस पर विद्यार्थियों का किया मार्गदर्शन
वालिया ग्लोबल एकेडमी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय नौसेना अधिकारी हरपिन्द्र सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्रों ने शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साहस, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया गया।
वालिया ग्लोबल एकेडमी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन श्रद्धा, सम्मान और देशभक्ति के वातावरण में किया गया। इस मौके पर बच्चेा ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वालिया ग्लोबल एकेडमी में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय नौसेना अधिकारी हरपिन्द्र सिंह, पूर्व भारतीय सेनानायक रविन्द्र काकरान और पवन कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। छात्र-छात्राओं ने कारगिल विजय दिवस पर कविताएं व अपने विचार प्रस्तुत करते हुए शहीद वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यार्थियों को नेतृत्व क्षमता के लिए आत्मविश्वास और अनुशासन जैसे गुणों को महत्वपूर्ण बताया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धाओं के जीवन एवं योगदान से भी परिचित कराया。
कार्यक्रम का संचालन
भारतीय सेनाधिकारियों ने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनने तथा कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्या अनीता सिवाच ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों को भविष्य के प्रति जागरूक बनाने के साथ-साथ उनमें देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की भावना भी विकसित करते हैं।
विद्यार्थियों के योगदान
कार्यक्रम का संचालन छात्राएं आयशा, अविका, अरीबा अली और रोहन ने किया। इस अवसर पर शिक्षक वैभव भारद्वाज, हार्दिक और प्रियंका सहित विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।
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