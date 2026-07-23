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रुद्रपुर में 26 को मनोज सरकार स्टेडियम में होगी क्रॉस कंट्री रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में 26 जुलाई को कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता खेल भावना और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए नि:शुल्क भागीदारी होगी। प्रतियोगिता मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 7 बजे शुरू होगी।

रुद्रपुर में 26 को मनोज सरकार स्टेडियम में होगी क्रॉस कंट्री रेस

रुद्रपुर, संवाददाता। कारगिल दिवस पर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला खेल विभाग, ऊधमसिंह नगर की ओर से 26 जुलाई को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए युवाओं में खेल भावना और देशभक्ति का संदेश प्रसारित करना है। जिला क्रीड़ाधिकारी जानकी कार्की के अनुसार, प्रतियोगिता ओपन आयु वर्ग में पुरुष व महिला दोनों वर्गों के लिए आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग लेना पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा। प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई को सुबह 7 बजे मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम से किया जाएगा।

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प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को रेस प्रारंभ होने से पहले सुबह 6 बजकर 30 बजे तक अपना चेस्ट नंबर प्राप्त करना होगा। क्रॉस कंट्री रेस में प्रत्येक वर्ग में छठे स्थान तक रहने वाले खिलाड़ियों को जिला क्रीड़ाधिकारी कार्यालय की ओर से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक खिलाड़ी मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के सहायक प्रशिक्षक हरीश राम (मो. 9410725348) से संपर्क कर सकते हैं।

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