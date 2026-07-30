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कराटे के 21 खिलाड़ियों ने बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा पास की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में आयोजित दो दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 21 खिलाड़ियों ने येलो, ग्रीन और ऑरेंज बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा उत्तीर्ण की। मुख्य प्रशिक्षक ऋषिपाल भारती के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया गया। सफल खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और कलर बेल्ट प्रदान किए गए।

कराटे के 21 खिलाड़ियों ने बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा पास की
कराटे के 21 खिलाड़ियों ने बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा पास की

रुद्रपुर, संवाददाता। स्थानीय श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ऋषि मार्शल आर्ट्स एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर से आयोजित दो दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर एवं बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का बुधवार को समापन हो गया। शिविर में शहर के विभिन्न विद्यालयों के 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 21 खिलाड़ियों ने येलो, ग्रीन और ऑरेंज बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रेडिंग परीक्षा का संचालन अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक एवं फोर्थ डॉन ब्लैक बेल्ट ऋषिपाल भारती के निर्देशन में किया गया। परीक्षा के दौरान खिलाड़ियों की किहोन, काता, कुमिते और मौखिक ज्ञान का मूल्यांकन किया गया। दो दिनों तक चले प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

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येलो बेल्ट ग्रेडिंग में रुद्र वर्मा, अभिनव हुरिया, रणवीर सिंह कार्की, चारविक चौहान, नव्या, अनाया जोशी, वैष्णवी बघेल और कुशाग्र तिवारी सहित कई खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की। वहीं, ऑरेंज बेल्ट ग्रेडिंग में आरव चंदेल और यशिका शर्मा सहित अन्य खिलाड़ी सफल रहे। असफल खिलाड़ियों को अगली ग्रेडिंग परीक्षा में पुनः अवसर दिया जाएगा। समापन समारोह में सफल खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और कलर बेल्ट प्रदान किए गए। ऋषिपाल भारती ने कहा कि कराटे आत्मरक्षा, अनुशासन और मानसिक मजबूती का सशक्त माध्यम है, जो खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करता है।

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