आज नहीं तो कल, लोकल आरक्षण देकर रहेंगे; प्राइवेट नौकरियों में कोटा पर अड़ी कर्नाटक सरकार

सिद्धारमैया सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि अभी हो या फिर कुछ वक्त लगे, लेकिन यह स्थानीय आरक्षण हमारी सरकार लागू तो करके रहेगी।

Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah along with Deputy Chief Minister, DK Shivakumar

Surya Prakash Thu, 18 Jul 2024 12:58 PM लाइव हिन्दुस्तान,बेंगलुरु