कर्नाटक में होगा नाटक? BJP विधायक बोले- सरकार चलाने की हालत में नहीं येदियुरप्पा

कर्नाटक में भले ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दे, मगर सियासी हलचल देख पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। यही वजह है कि बीजेपी महासचिव अरुण सिंह कर्नाटक में सब कुछ ठीक करने के वास्ते बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और बागी विधायकों के बीच जारी सियासी खींचतान से ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से कर्नाटक में सियासी नाटक देखने को मिल सकता है। अब भाजपा एमएलसी एएच विश्वनाथ ने येदियुरप्पा के नेतृत्व पर सवाल उठाया है और कहा है कि वह सरकार चलाने की हालत में नहीं हैं।

भाजपा एमएलसी एएच विश्वनाथ ने कहा कि सरकार और पार्टी के बारे में जनता की राय नकारात्मक है। यह अच्छी बात नहीं है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह से मैंने कहा है कि येदियुरप्पा की आयु, उनका स्वास्थ्य को देखते हुए वह मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाने की हालात में नहीं हैं। उनके मार्गदर्शन में उस स्थान पर किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सरकार में पारिवारिक दखल से चीजें और खराब होंगी। एमएलसी ने आगे कहा कि बीवाई विजयेंद्र और उनके दोस्त कह रहे थे कि हम पैसे इकट्ठा करते हैं और यह दिल्ली जाता है। यहां भी बुरा प्रचार हो रहा है। मैंने इस बारे में महासचिव (अरुण सिंह) को भी बताया है।

Public opinion about Govt & party is negative. It's not good. Mr Yediyurappa's age, health; he's not in spirit to run govt as CM. Under his guidance, accommodate someone else in that place. Family intervention in admn becoming worst, I spoke to Arun Singh: BJP MLC AH Vishwanath pic.twitter.com/LIC6QWvTKZ