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सपा सरकार ने मांगे सिर्फ 17 हजार आवास, आज 17 लाख से अधिक को मिला लाभ: हरदीप सिंह पुरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कपिलवस्तु के विपश्यना पार्क में लाइट एंड साउंड शो के लोकार्पण के बाद जनसभा में बताया कि 2014 के बाद से विकास में बड़ा अंतर आया है। उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल में योजनाओं की मांग की कमी की आलोचना की और वर्तमान सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।

सपा सरकार ने मांगे सिर्फ 17 हजार आवास, आज 17 लाख से अधिक को मिला लाभ: हरदीप सिंह पुरी
सपा सरकार ने मांगे सिर्फ 17 हजार आवास, आज 17 लाख से अधिक को मिला लाभ: हरदीप सिंह पुरी

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। कपिलवस्तु के पिपरहवा स्थित विपश्यना पार्क एवं मुख्य स्तूप परिसर में शनिवार को लाइट एंड साउंड शो के लोकार्पण के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश और उत्तर प्रदेश के विकास में दिन और रात का अंतर आया है।

सरकारी योजनाओं के लाभ

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से 2017 तक प्रदेश में सपा सरकार के दौरान केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से योजनाओं की मांग ही बेहद कम की जाती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय प्रदेश सरकार ने केंद्र से केवल 17 हजार आवासों की मांग की थी, जबकि आज 17 लाख से अधिक पात्र परिवारों को आवास का लाभ मिल चुका है।

सरकार की प्रतिबद्धता

उन्होंने कहा कि यह बदलाव केंद्र और प्रदेश सरकार के बेहतर तालमेल व गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई गति हासिल की है। सड़क, आवास, ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।

चुनौतियां और लक्ष्य

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम और रसोई गैस को लेकर कई चुनौतियां आईं, लेकिन भारत में न तो ईंधन की कमी होने दी गई और न ही आम जनता पर अनावश्यक बोझ पड़ने दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसी सोच के साथ विकास कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर सांसद जगदंबिका पाल, कुलपति प्रो. कविता शाह, विधायक श्यामधनी राही, प्रभारी डीएम बलराम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य आदि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरदीप सिंह पुरी ने विकास के लिए कौन से वर्ष का जिक्र किया?
हरदीप सिंह पुरी ने 2014 के बाद के विकास का जिक्र किया।
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