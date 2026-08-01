सिब्बल ने हॉकी टीम की जर्सी के रंग पर सवाल उठाए

--हॉकी इंडिया ने नीली जर्सी को केसरिया रंग में बदला --कई पूर्व खिलाड़ी भी इस

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग केसरिया करने की आलोचना करते हुए इसपर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने ‘एक्स’ पर लिखा कि टीमों की पारंपरिक नीली जर्सी केसरिया हो गई। ना तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को और न ही कार्यकारी बोर्ड को इसकी जानकारी थी। अगर जर्सी केसरिया होगी, तो मन भी केसरिया हो सकता है। यह एक और निम्न स्तर है, जो पहले कभी नहीं देखा गया।

खिलाड़ियों को था पता हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि जर्सी का डिजायन और रंग एक कहानी बताने और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए है। इसे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया था। संस्था ने कहा कि केसरिया रंग साहस, त्याग और जीत का प्रतीक है और इस फैसले के पीछे कोई बाहरी दबाव नहीं था।

पूर्व खिलाड़ियों ने की आलोचना हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा कि यह फैसला उनकी जानकारी के बिना लिया गया था। वहीं, सचिव भोला नाथ सिंह ने इससे अलग राय रखते हुए जोर देकर कहा कि सभी अधिकारियों को इस बदलाव के बारे में पता था। इस कदम की वासुदेवन भास्करन, विरेन रासकिन्हा, अजीत पाल सिंह और परगट सिंह जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने भी कड़ी आलोचना की है। इन सभी ने ऐसे कदम के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए हैं, जिससे दशकों में बनी टीम की पहचान प्रभावित हो सकती है।