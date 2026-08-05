सिब्बल ने केशव प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना
नई दिल्ली, सांसद कपिल सिब्बल ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मदरसा शिक्षा पर की गई टिप्पणी को सांप्रदायिक बताया। मौर्य ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले लोगों में आतंकवादी जैसी मानसिकता विकसित हो जाती है, जिसे सिब्बल ने गलत और भ्रामक करार दिया।
नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मदरसा शिक्षा पर की गई टिप्पणी को सांप्रदायिक बताया। मौर्य ने मंगलवार को तब विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने दावा किया कि मदरसों में शिक्षा पाने वाले लोगों में आतंकवादी जैसी मानसिकता विकसित हो जाती है। सिब्बल ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का बयान पूरी तरह से गलत है।
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