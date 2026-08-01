गर्मी और धूप से परेशान कांवरिया को झरना दे रहा
गर्मी और धूप से परेशान कांवरिया को झरना दे रहा राहत सुल्तानगंज। भीषण गर्मी, तपती
सुल्तानगंज। भीषण गर्मी, तपती सड़क और कड़ी धूप में कांवरियों को झरना बहुत बड़ा सहारा बन रहा है। कांवरिया जहां-जहां झरना देखते हैं वहां रुककर, अपना बदन भिगोते राहत महसूस कर रहे हैं। धूप से बचने के लिए कांवरिया टोपी और चश्मा खरीद रहे हैं। हालांकि कांवरिया को खाली पैर चलने में कोई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। लेकिन गंगा घाट से निकल रहे कांवरिया का सैलाब बिना कोई परवाह किए भोलेनाथ कार ध्यान लगाए बोलबम करते चले जा रहे हैं।
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