बम बम भोले के जयकारों से गूंजी गंगा नगरी
हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की धूमधाम के बीच वातावरण में भक्ति का माहौल बना हुआ है। उमस भरी गर्मी में भी कांवड़िये भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने गंतव्यों के लिए बढ़ते रहे हैं। ब्रजघाट और हरिद्वार से जत्थों का काफिला जारी है, जिसमें शिव भक्त जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं।
डीजे की धुनों और बाइकों पर लगे साउंड सिस्टम पर चल रहे भजनों पर थिरकते हुए कांवड़िये ब्रजघाट, हरिद्वार से जल लेकर लौटने लगे हैं। वहीं इन दोनों स्थानों के लिए उनके जत्थे रवाना भी हो रहे हैं। वातावरण में भक्ति का माहौल है और चहुंओर भगवान शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे हैं। खास बात यह रही कि उमस भरी गर्मी में भी शिवभक्तों के कदम नहीं रुके और वे अपने शिवालयों की ओर कूच करते नजर आए। कुल मिलाकर गंगा नगरी के गंगा तट से लेकर नेशनल हाईवे पर शिव भक्त नजर आने लगे है। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए कांवड़िये तेजी से बढ़ रहे हैं।
ब्रजघाट और हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जत्थे भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए अपने-अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। सुबह और दोपहर के समय उमस भरी गर्मी के बीच भी शिवभक्तों के कदम नहीं रुके और वे भक्ति की शक्ति में पसीने में भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। मुरादाबाद की ओर जा रहे जत्थे में शामिल शिवभक्तों का कहना था कि वे रविवार की शाम तक अपनी-अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वहीं हापुड़ की दिशा में जाने वाले शिवभक्त भी लौटना शुरू हो गए हैं। उधर, ब्रजघाट और हरिद्वार जल लेने के लिए भी डाक कांवर के जत्थे देर रात तक रवाना होते रहे। जबकि आज यानि शनिवार को शिव भक्तों की संख्या में अत्याधिक बदलाव होगा और यहां पर पुलिस प्रशासन को सुरक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।