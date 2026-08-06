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खैराचातर से बाबा वैद्यनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का पहला जत्था

By Hindustan | Bureau
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खैराचातर से बाबा वैद्यनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का पहला जत्था फोटो - कसमार 01 - बाबा धाम रवाना होते कांवरियों का जत्था। कसमार, प्रतिनिधि । कस

खैराचातर से बाबा वैद्यनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का पहला जत्था

कसमार प्रखंड के खैराचातर से कांवरियों का पहला जत्था बुधवार को बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। प्रस्थान से पूर्व सभी कांवरिये सिंहपुर स्थित प्रसिद्ध शिवालय में एकत्रित हुए, जहां विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच श्रद्धालु बाबा धाम के लिए रवाना हुए। कांवरियों ने बताया कि गुरुवार सुबह सभी सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल उठाएंगे तथा शुक्रवार को देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान वे अपने परिवार के साथ-साथ क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। जत्थे में धीरज भट्टाचार्य, प्रियतम जायसवाल, प्रेम जायसवाल, जय प्रकाश जायसवाल, विवेक शर्मा, रोहित महतो, जनार्दन प्रजापति, संजय कपरदार, जितेंद्र प्रजापति, महेश महतो, रमेश महतो, आमिन महतो एवं दिलीप महतो शामिल हैं।

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