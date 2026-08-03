सावन की पहली सोमवारी को लेकर कांवरियों का जाना शुरू
शाहकुंड से बासुकीनाथ जाने वाले कांवरियों का जत्था रविवार को सुल्तानगंज से निकलने लगा। कांवरियों ने बोलबम के नारों के साथ यात्रा की, लेकिन पक्की सड़क पर चलने में कठिनाई महसूस की। श्रद्धालु रात में सुल्तानगंज के लिए रवाना होंगे और सोमवार सुबह शाहकुंड के गिरिवरनाथ मंदिर में जल चढ़ाएंगे।
शाहकुंड। सुल्तानगंज से पहली सोमवारी को बासुकीनाथ जाने वाले कांवरियों का शाहकुंड के रास्ते जाना शुरू हो गया है। रविवार को जत्थों में ये कांवरिया जाते देखे गए। बोलबम के नारों के साथ कांवर लेकर ये कांवरिया पैर में मौजे पहने हुए जा रहे थे। पक्की सड़क पर चलने में इन कांवरियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह-जगह बने मंदिरों में विश्राम करते हुए ये कांवरिया जा रहे हैं। स्थानीय क्षेत्र के श्रद्धालु रात में सुल्तानगंज के लिए रवाना होंगे और सोमवार सुबह शाहकुंड के गिरिवरनाथ मंदिर में जल चढ़ाएंगे।
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