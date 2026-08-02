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अज्ञात वाहन की टक्कर से कार से उतर रहा कांवड़िया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली दून हाईवे पर दौराला सीएचसी के सामने शनिवार रात एक कांवड़िया अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। वह हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहा था और होटल के सामने कार से सामान लेने उतरा था। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद कार सवार परिवार में हड़कंप मच गया।

अज्ञात वाहन की टक्कर से कार से उतर रहा कांवड़िया घायल

दिल्ली दून हाईवे पर दौराला सीएचसी के सामने शनिवार रात दिल्ली से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहा कार सवार कांवड़िया अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। हादसे के दौरान घायल कांवड़िया कार को होटल के सामने खड़ी कर सामान लेने के लिए ऊतर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कांवड़िया को मोदीपुरम स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी कांवड़ियां विक्की पुत्र सतीश परिवार के साथ कार से हरिद्वार जल लेने जा रहा था। हाईवे पर दौराला सीएचसी के सामने बालाजी होटल के सामने कार खड़ी कर वह सामान खरीदने के लिए कार से उतर रहा था।

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इस दौरान पीछे से मेरठ की ओर से अज्ञात वाहन के चालक ने उसे साइड मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे के चलते कार सवार परिवार में चीखपुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए मोदीपुरम स्थित फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कराया। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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