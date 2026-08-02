कांवर में गंगाजल भर अभिषेक को रवाना हुए काशी
सावन मास के पहले सोमवार को कांवरिया जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ दशाश्वमेध घाट पर जुट रही है। कांवरियों का जलाभिषेक और भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन जारी है। शास्त्री पुल की एक लेन को कोवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित किया गया है।
सावन मास के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कांवरिये पहुंचेंगे। दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर रविवार को दोपहर दो बजे के बाद कांवरियों की भीड़ पहुंचनी शुरू हुई। हर-हर महादेव के जयकारों के बीच पुण्य की डुबकी लगाई जाती रही तो संकल्प सिद्धि की कामना को लेकर कांवर लेकर काशी के लिए पैदल और दोपहिया वाहनों से रवाना भी होते रहे। कांवर यात्रा के लिए शास्त्री पुल की एक लेन सुरक्षित की गई है। दशाश्वमेध घाट से लेकर दारागंज कोतवाली तक दर्जनों दुकानों पर कांवरियों की भीड़ देर रात तक दिखाई दी। भगवान भोलेनाथ के लिए आस्था और उल्लास भाव के बीच घाट पर पुण्य की डुबकी लगाते रहे।
बड़ी संख्या में कांवरिये काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के लिए निकले।
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