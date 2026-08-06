बाबा धाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना
वाराणसी, हिटी। सावन में कांवरियों का उत्साह चरम पर है। भक्त क्षेत्रों से जल चढ़ाने बालों के जत्थे बैजनाथ धाम जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना के बाद गंगाजल लाने के लिए जत्था रवाना किया। ग्रामीणों ने स्वागत किया। कांवरिये तेरस के दिन काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे।
वाराणसी, हिटी। सावन में बैजनाथ धाम (देवघर) जाकर बाबा को जल चढ़ाने वाले कांवरियों का उत्साह चरम पर है। उनके दल प्रतिदिन बाबाधाम जा रहे हैं। इनमें ग्रामीण इलाकों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हैं। धूप-पानी की परवाह किए बगैर वे श्रद्धाभाव से बढ़ते जा रहे हैं।
कांवरियों का जत्था
पिंडरा प्रतिनिधि के मुताबिक बुधवार को सिंधोरा बाजार से कांवरियों का जत्था बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरिया संघ के बैनर तले श्रद्धालु मंदिरों और डीह बाबा के दर्शन-पूजन के बाद रवाना हुए। लोगों ने रास्ते में उनके लिए फल-नाश्ते और पानी की व्यवस्था की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष धनंजय मोदनवाल, पूर्व अध्यक्ष महेश मोदनवाल, राजेश साहू, दिलीप चौरसिया, संजय मोदनवाल, पवन सिंह, दीपक साहू, गणेश मोदनवाल, सूरज मोदनवाल, आशीष साहू ने कांवरियों पर पुष्पवर्षा की।
गंगाजल लाने की यात्रा
मिर्जामुराद प्रतिनिधि के मुताबिक बेनीपुर गांव से बुधवार को बोल बम कांवरिया संघ के सदस्यों का जत्था गंगाजल लाने प्रयागराज रवाना हुआ। प्रयागराज से गंगाजल लाकर वे काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रवानगी से पहले कांवरियों ने प्राचीन शिव मंदिर परिसर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। गाजे-बाजे के साथ उन्होंने शोभायात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। कांवरिये तेरस के दिन काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जत्थे में गोलू गुप्त, राहुल गुप्त, विशाल गुप्त, रितेश गुप्त ‘प्रभु’, अंकित गुप्त, शुभम मोदनवाल, सत्या शर्मा, रोहित गुप्त, रवि गुप्त, दिव्यांशु, श्यामसुंदर शामिल रहे।
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