‘बम-बम भोले’ के जयकारों से गूंजा डोईवाला
क्षेत्र की सड़कों पर कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ी क्षेत्र की सड़कों पर कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ी हरिद्वार-ऋषिकेश से गंगाजल लेकर पैदल गंतव्य की ओर बढ़
सावन के पवित्र माह में कांवड़ यात्रा को लेकर डोईवाला क्षेत्र में शिवभक्तों की आवाजाही बढ़ने लगी है। हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगाजल लेकर कांवड़िए पैदल अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ियों के जत्थे सड़कों पर भगवान शिव के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
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