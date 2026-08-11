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बस्ती-अयोध्या हाईवे पर आज रात 12 बजे से वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध होगा समाप्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती में कांवड़ यात्रा के दौरान तेरस पर बाबा भदेश्वरनाथ समेत अन्य शिवालयों में जलाभिषेक की प्रक्रिया जारी रही। कांवड़ियों का लौटना शुरू हो गया है। मंगलवार मध्यरात्रि से फोरलेन पर आवागमन की प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा और सभी वाहनों की आवाजाही सामान्य हो जाएगी।

बस्ती-अयोध्या हाईवे पर आज रात 12 बजे से वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध होगा समाप्त
बस्ती-अयोध्या हाईवे पर आज रात 12 बजे से वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध होगा समाप्त

बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। जिले में पांच दिनों से जारी कांवड़ यात्रा में तेरस पर बाबा भदेश्वरनाथ समेत अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के साथ ही कांवड़ियों का घरों की तरफ लौटना शुरू हो गया है। मंगलवार की देर शाम तक कांवड़ियों की भीड़ कम होने की उम्मीद है। पुलिस प्रशासन के अनुसार मंगलवार की मध्यरात्रि 12 बजे से फोरलेन पर कांवड़ यात्रा के चलते आवागमन पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन फिर से सामान्य हो सकेगा। शहरी क्षेत्र में भदेश्वरनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर से भी रूट डायवर्जन मंगलवार की रात समाप्त कर दिया जाएगा।

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अयोध्या से सरयू नदी का पवित्र जलकर लेकर बाबा भदेश्वरनाथ धाम के लिए कांवड़ियों के आना सात अगस्त से ही शुरू हो गया था। दस अगस्त तक शिवालयों पर कांवड़ियों की भीड़ जुट गई। इसके पहले सोमवार को भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। सोमवार की मध्यरात्रि से ही तेरस का जलाभिषेक शुरू होने के साथ ही कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला जारी हो गया। मंगलवार की सुबह फोरलेन पर सन्नाटा सा पसर गया। कांवड़ियों के लौटने का क्रम शुरू होने के साथ ही गतिविधि थोड़ी बढ़ी। प्रशासन का दावा है कि इस बार महाशिवरात्रि तेरस पर जलाभिषेक के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालओं ने जलाभिषेक किया। मंगलवार की मध्यरात्रि से फोरलेन से डायवर्जन पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

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