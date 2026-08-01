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हाईवे पर रूट डायवर्जन, एक लेन में हो रहा संचालन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। एक लेन बंद कर दिया गया है और केवल एक लेन पर वाहनों का संचालन हो रहा है। हाईवे पर पुलिस का कड़ा पहरा है।

हाईवे पर रूट डायवर्जन, एक लेन में हो रहा संचालन

रामपुर। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक लेन को बंद किया गया है। एक ही लेन से वाहनों का संचालन किया जा रहा है। वहीं, हाईवे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। चौराहों पर पुलिस बल तैनात है।

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