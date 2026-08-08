अंतिम दौर में कांवड़ यात्रा, रविवार से तीन दिन डाक कांवड़ियों के नाम
कांवड़ यात्रा अपने अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है, जिसमें हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार से मंगलवार तक, डाक कांवड़ियों का सड़कों पर कब्जा रहेगा, जिससे यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे।
मंगलौर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार से अगले तीन दिनों तक सड़कों पर डाक कांवड़ियों का कब्जा रहेगा। कांवड़ यात्रा के शुरुआती दिनों में जहां पैदल कांवड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही थी, वहीं अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने के साथ डाक कांवड़ का दौर शुरू हो गया है। रविवार से मंगलवार तक बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे।
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