गोमुख से कांवड़ लेकर मीरगंज पहुंचे कांवड़िए
मीरगंज में सावन के दौरान कांवड़ियों ने शिव भक्ति में भाग लिया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक करने का संकल्प लिया। विधायक, एसडीएम और तहसीलदार ने कांवड़ियों का स्वागत किया। भक्तों का कई दिनों का यात्रा का अनुभव और शिवालय में जलाभिषेक का आयोजन हुआ।
मीरगंज, संवाददाता। सावन में कांवड़िए शिव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। दूसरे सोमवार को हाईवे पर कांवड़िए गंगाजल लेकर बम-बम भोले का उद्घोष करते हुए शिवालय की ओर बढ़ते दिखे। मोहम्मदी निवासी आशाराम राठौर साथी सुनील कटियार और श्याम के साथ गोमुख से गंगाजल लेकर मीरगंज पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे ऋषिकेश से 28 जुलाई को गोमुख की ओर रवाना हुए। दुर्गम रास्ते से होते-होते हुए गोमुख पहुंचे। वहां के गंगाजल से वे मोहम्मदी के प्राचीन बाबा टेढ़ेनाथ धाम में महादेव का जिलाभिषेक करेंगे। फतेहगंज पूर्वी निवासी दीपक, सोमवीर, शालू और गोल्डी 51 लीटर गंगाजल लेकर हरिद्वार से मीरगंज की शिव कुटिया पहुंचे।
मंगलवार को शाहजहांपुर के फिरोजपुर में मन्नत मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। शालू ने बताया कि उन्होंने महादेव से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। इसके पूरी होने पर उन्होंने 51 लीटर गंगाजल हरिद्वार से लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का संकल्प लिया है। मीरगंज की शिव कुटिया के स्वागत द्वार पर विधायक डॉ. डीसी वर्मा और एसडीएम निधि शुक्ला, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया।
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