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बारिश में भी कांवड़ियों में उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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हरिद्वार। बारिश में भी कांवड़ियों के पैर नहीं रुक रहे। कांवड़िए हरकी पैड़ी से गंगाजल

बारिश में भी कांवड़ियों में उत्साह

बारिश में भी कांवड़ियों के पैर नहीं रुक रहे। कांवड़िए हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे है। नहर पटरी, हाईवे, सर्विस लेन जहां से जगह मिल रही निकल रहे हैं।

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