सीएमओ ने कांवड़ चिकित्सा कैंप और पीएचसी का किया निरीक्षण

हाथरस। भगवान आशुतोष के सबसे प्रिय श्रावण मास के पहले सोमवार से पूर्व रविवार को जिले के अलग-अलग सड़क मार्गों से गंगाघाटों से गंगाजल लेकर बम-बम भोले का जयघोष करते हुए कांवड़ियों की टोली अपने गंतव्य की ओर निकलीं। कांवड़ यात्रा को शांति पूर्ण संपन्न कराने और कांवड़ियों को चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए बनाए गए चिकित्सा शिविरों का रविवार को सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी लिए जाने के साथ ही शिविर में दवा की उपलब्धता का जायजा लिया। इसके अलावा कई पीएचसी का जायजा लिया। सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश द्वारा रविवार को जिले के आगरा-अलीगढ़ और मथुरा-कासगंज मार्ग पर कांवड़ यात्रा को लेकर बनाए गए चिकित्सा शिविरों का जायजा लिया।

सीएमओ द्वारा सिकंदराराऊ क्षेत्र के नगला रति, चमरौली मंदिर, जरौली कला, कचौरा, अगसौली, पीपल गांव, नगला जलाल,पंत चौराहा और आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के सासनी क्षेत्र के हनुमान चौकी, बिजहरी, रुहेरी, महमूदपुर बरसे आदि स्थानों पर के चिकित्सक कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी को चेक करते हुए जानकारी ली गई कि कितने मरीज वहां आए हैं और उनका क्या उपचार स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किया गया है। औषधियों की उपलब्धता को भी चेक किया। सीएमओ द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मियों को एवं संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वेद प्रकाश द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोरा और नगला वीर सहाय में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। जहां पर सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान नगला वीर सहाय में पानी की टंकी लगाए जाने की आवश्यकता महसूस की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोरा में सबमर्सिबल पंप को ठीक कराए जाने के लिए सीएमओ ने विभागीय जूनियर इंजीनियर को निर्देशित किया।