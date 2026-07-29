कांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजग
कांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजग कांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजगकांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजगकांवड यात्रा को लेकर
गंगोह। सावन माह शुरु होने के साथ ही कांवड लाने की शुरुआत हो गई है। वृहस्पतिवार से शुरु होने वाले कांवड यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सजग और चौकन्ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में एसएसपी के नेतृत्व में इस बार विशेष अस्थाई चौकी व कन्ट्रोल रुम, कांवड मार्ग मोटर साईकिल दस्तों के अलावा सीसीटीवी कैमरें लगवाकर पैनी निगाह रखी जा रही हैै। कोतवाली प्रभारी इन्द्रेश चौहान के अनुसार कोतवाली अर्न्तगत सांगाठेडा, दुधला व लखनौती तीन अस्थाई चौकी बनाई गई है। सात कांवड मार्ग मोटर साईकिल दस्तों के अलावा लगभग 40 सीसीटीवी कैमरें लगवाये जा रहे है।
दौलतपुर चौकी पर 12 फूट से उंचा हाईट बेरियर लगवाया गया है ताकि इससे ज्यादा उंचाई की कांवड को रोका जा सके। सीओ शशि प्रकाश शर्मा व कोतवाल इन्द्रेश चौहान ने मार्ग में लगने वाले कांवड सेवाशिविर संचालकों को विशेष दिशा निर्देश दिये गये है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें