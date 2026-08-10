शिविर में खाली पड़े कैंपर देखकर भड़के कांवड़िए, हंगामा
अलीगढ़ रोड पर रूहेरी के निकट शिविर में हाथों में कैंपर लेकर हंगामा करते कांवड़िए अलीगढ़ रोड पर रूहेरी के निकट शिविर में हाथों में कैंपर लेकर हंगामा क
हाथरस, संवाददाता। आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर कांवड़ शिविर में पानी के खाली कैंपर देखकर कांवड़िए भड़क गए। कांवड़ियों ने हाथों में कैंपर लेकर जमकर हंगामा काटा। बाद में एक पुलिस कर्मी ने पानी के पाउच कांवड़ियों को वितरित किए। तब जाकर मामला शांत हुआ।कांवडि़यों के रूकने व प्यास बुझाने के लिए जिले भर में कांवड़ शिविरों की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर रूहेरी के शिविर की व्यवस्था की गई है। रविवार को कांवड़ए इस शिविर में पहुंचे पानी के कैंपर खाली पड़े हुए थे। उमस भरी गर्मी में कांवड़यों के कंठ सूख रहे थे। खाली कैंपर देखकर कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा।
कांवडि़यों ने शिविर में हंगामा कर दिया। कुछ कांवड़ियों ने तो हाथों में कैंपर लेकर हंगामा काटा। हंगामा होता देख आसपास लोग भी शिविर वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में एक पुलिस कर्मी ने पानी के पाउच कांवड़ियों को वितरित किए। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इस संबंध में थाना हाथरस गेट प्रभारी नितिन कसाना का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कांवड़ियों ने हंगामा किया था। थोड़ी देर बाद ही हंगामा शांत हो गया था।-
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