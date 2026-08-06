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केसरिया रंग से सरोबोर हुई हापुड़ नगरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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केसरिया रंग से सरोबोर हुई हापुड़ नगरी

केसरिया रंग से सरोबोर हुई हापुड़ नगरी

हरिद्वार और गौमुख से गंगाजल लाकर अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़िए हापुड़ की सड़कों से गुजर रहे हैं। बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ मार्गो से निकल रहे कांवड़ियों ने हापुड़ को केसरिया रंग में रंग दिया है। भगवान शिव की भी भक्तों पर खुब कृपा बरसी। आसमान में बादल छाने से कांवड़ियां पूरे जोर-शोर के साथ तेज चाल से निकले।

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शिवरात्रि की तैयारी

सावन माह की शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। शिवालयों में 11 अगस्त की अल सुबह से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने भी शिवरात्रि पर्व को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए है। ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। वहीं, 11 अगस्त तक अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाने वाले कांवड़िए अब काफी संख्या में निकल रहे है।

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कांवड़ मार्गों की स्थिति

हरिद्वार व गौमुख से गंगाजल लेकर आने वाले अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, खुर्जा, बुलंदशहर आदि दूर-दराज को जाने वाले कांवड़िए मेरठ रोड से अंबेडकर तिराहा से होते हुए बुलंदशहर रोड से निकल रहे है तो कुछ कांवड़िए मेरठ रोड से आवास विकास से रेलवे के गेट नंबर-73 से फ्री गंज रोड होते हुए तहसील से अपने गंतव्य को रवाना हो रहे है। ऐसे में यह मार्ग कांवड़ के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है।

भक्तिमय माहौल

इसके अलावा काफी कांवड़िए मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर हाईवे से होकर भी निकल रहे है। बोल बम के जयकारों से पूरा मार्ग भक्तिमय हो रहा है। बुधवार की सुबह मौसम सुहाना होने की वजह से कम ही कांवड़िए शिविरों में रूके। हालांकि दोपहर को कुछ समय के लिए बादल हट गए और धूप खिलने से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन तेज धूप में भी कांवड़ियों के कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए।

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नन्हें कांवड़ियों की श्रद्धा

भगवान शिव के प्रति नन्हें कांवड़ियों की भी दिख रही अटूट आस्था:

सावन माह की शिवरात्रि पर काफी संख्या में भगवान शिव के भक्त हरिद्वार और गगोत्री से गंगाजल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते है। लेकिन इन सबके बीच नन्हें कांवड़ियां भी इस बार ज्यादा संख्या में कांवड़ मार्गों पर दिखाई दे रहे है। परिवार के सदस्यों के साथ मासूम बच्चे भी भगवा रंग के वस्त्रों में बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारें लगाते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ रहे है। कंधे पर छोटी कांवड़ और मुंह में भगवान शिव का नाम इनकी शिव के प्रति अटूट आस्था को बता रहा है। इन नन्हें कांवड़ियों को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़िए किस स्थान से गंगाजल लाकर आ रहे हैं?
कांवड़िए हरिद्वार और गौमुख से गंगाजल लाकर आ रहे हैं।
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