डाक कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए शिवभक्त रवाना
टांडा। नगर सहित क्षेत्र से सोलह से अधिक भोले के भक्त कांवड़ियों का जत्था डाक कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गया है। हरिद्वार और अन्य
टांडा। नगर सहित क्षेत्र से सोलह से अधिक भोले के भक्त कांवड़ियों का जत्था डाक कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गया है। हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थलों से गंगाजल लेकर चौबीस घन्टे के अंदर शिवालय में जलाभिषेक किया जाता है। डाक कांवड़ लाने के लिए नगर सहित क्षेत्र के ग्राम सेंटाखेड़ा से रविवार को हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पूर्व कांवड़ियों ने कोतवाली के निकट शिव मंदिर में माथा टेका। सभी भोले के भक्त रविवार की रात नौ बजे तक हरिद्वार पहुंचेंगे, उसके बाद कांवड़ में गंगाजल लेकर अगले दिन सोमवार को अपने गांव के आसपास के शिव मंदिर में आकर जलाभिषेक करेंगे।
कोतवाली पुलिस द्वारा सभी कांवड़ लाने वाले भक्तों के नाम पता नोट किया गया और एक कार्ड बनाकर दिया है। डाक कांवड़ लेने गए अमन, विवेक, लकी, विशाल, प्रिंस, अंश, शिवम, हर्षित, नीतीश, विवेक, प्रवीण और आशीष, दीपक आदि शामिल रहे।
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