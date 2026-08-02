हर की पैड़ी के पास सौ किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सीट जब्त
हर की पैड़ी के पास सौ किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सीट जब्त हर की पैड़ी के पास सौ किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सीट जब्तहर की पैड़ी के पास सौ किलो प्रतिबंधित
कांवड़ मेले के दौरान हरकी पैड़ी और गंगा घाटों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम का अभियान तेज हो गया है। शनिवार देर रात हरकी पैड़ी के निकट छापेमारी में 40 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद की गई, जबकि प्लास्टिक लेकर आए लोग मौके से फरार हो गए। नगर निगम ने बरामद प्लास्टिक को जब्त कर लिया है और फरार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि इससे पहले शनिवार को ही नगर निगम की टीम ने दो व्यक्तियों को 60 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सीट के साथ पकड़ लिया था।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुद को गाजियाबाद निवासी बताया और स्वीकार किया कि वे हरिद्वार में बिक्री के लिए प्लास्टिक सीट लेकर आए थे। नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करने के साथ दोनों पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुख्य सफाई निरीक्षक ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। घाट क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखी जा रही है ताकि गंगा तट को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सके और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें