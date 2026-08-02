बोल बम के जयकारों के साथ निकले कांवड़ियां
जलालाबाद से निकलता हुआ कांवड़िया। शाहजहांपुर,संवाददाता। सावन के दूसरे दिन जहां मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही, वहीं फर्रुखाबाद से गंगा जल लेकर कां
शाहजहांपुर। सावन के दूसरे दिन जहां मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही, वहीं फर्रुखाबाद से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का निकलना भी शुरू हो गया है। उसी क्रम में शनिवार को जलालाबाद से छोटी काशी गोला के लिए निकले कांवड़ियों का निकलना शुरू हो गया है। ऐसे में जलालाबाद से कांवड़ियां कांवर लेकर निकलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान बोल बम के जयकारे के साथ भक्तिमय माहौल नजर आया।
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