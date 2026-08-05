शिवमोहन यादव को जगदीश भारती स्मृति बाल साहित्य सम्मान
कानपुर देहात के शिव मोहन यादव को राजस्थान में ‘जगदीश भारती स्मृति बाल साहित्य सम्मान’ मिलेगा। उन्हें बालवाटिका की 27वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी में सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार में 5100 रुपये, स्मृति-चिह्न, शॉल, और श्रीफल दिया जाएगा। वे साहित्यकार एवं बाल साहित्य विशेषज्ञ हैं।
कानपुर देहात,संवाददाता। बरौर थाना क्षेत्र के नेरा कृपालपुर निवासी शिव मोहन यादव को राजस्थान के प्रतिष्ठित ‘जगदीश भारती स्मृति बाल साहित्य सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा। ‘बालवाटिका’ के संपादक और पुरस्कार चयन समिति के संयोजक डॉ. भैरूलाल गर्ग ने की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि ‘बालवाटिका’ की 27 वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में देश के युवा बाल साहित्यकार शिवमोहन यादव को ‘जगदीश भारती स्मृति बाल साहित्य सम्मान’ प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 5100 रुपये की धनराशि, स्मृति-चिह्न, शॉल, श्रीफल भेंट किया जाएगा। यह दो दिवसीय सम्मान समारोह राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित किया जाएगा।
युवा साहित्यकार शिव मोहन यादव की 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे एससीईआरटी, लखनऊ में ज्यूरी मेंबर रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं में बाल-साहित्य विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान समेत चैबीस सम्मान प्राप्त हैं।
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