लखनऊ को हरा कानपुर पहुंचा सेमीफाइनल में
कानपुर की महिला कबड्डी टीम ने आगरा में चल रही राज्य प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम ने पहले चित्रकूट को 24-19 से हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में लखनऊ को 26-19 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इशिका वर्मा और कप्तान हुमा ने महत्वपूर्ण अंक जुटाते हुए टीम को जीत दिलाई।
कानपुर। आगरा में चार से छह अगस्त के बीच राज्य महिला कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। इसमें कानपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टीम ने पहले मुकाबले में चित्रकूट को पराजित किया। फिर क्वार्टर फाइनल में लखनऊ को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में कानपुर ने चित्रकूट को 24-19 से हराया। टीम की स्टार रेडर इशिका वर्मा ने लगातार सफल रेड लगाते हुए 19 अंक बटोरे। वहीं, कप्तान हुमा ने लेफ्ट कॉर्नर से मजबूत डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए नौ टैकल प्वाइंट प्राप्त किए। क्वार्टर फाइनल में लखनऊ के खिलाफ भी कानपुर का दबदबा रहा और टीम ने 26-19 से मैच जीता।
इसमें भी इशिका ने 13 रेड प्वाइंट व रागिनी ने छह प्वाइंट लेकर विपक्षी टीम को पराजित किया।
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