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बोतल बाबा की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात के चैन का पुरवा गांव में झाड़ फूंक करने के बहाने एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में बोतल बाबा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। महिला पर आरोप है कि उसे 40 हजार रुपये लेकर अलग कमरे में ले जाकर अश्लील हरकतों का शिकार बनाया गया।

बोतल बाबा की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

कानपुर देहात, संवाददाता। झाड़ फूंक करने की आड़ में फफूंद औरैया की रहने वाली एक महिला के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास में जेल में निरूद्ध देवराहट थाना क्षेत्र के चैन का पुरवा गांव के बोतल बाबा की लमानत अर्जी पर आज शनिवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को एडीजे कोर्ट संख्या -प्रथम ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले ाके सह आरोपित की जमानत मंजूर कर ली।देवराहट थाना क्षेत्र के चैन का पुरवा गांव के रहने वाले हरिओम बाबा ने झाड़ फूंक करने की आड़ में फफूंद औरैया की रहने वाली एक महिला अपने दो देवरों के साथ आई थी।

आरोप है कि 40 हजार रुपये लेने के बाद झाड़ फूंक की आड़ में अलग कमरे में ले जाकर अश्लील हरकतें करने के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। जब उसने विरोध किया तो बाबा ने कहाकि तुम्हारे ससुर ने हमें दो लाख रुपये में तुम्हें बेचा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने हरिओम बाबा उर्फ बोतल बाबा, दीपक पुत्र चरण सिंह, कुंदन, रामवीर व सुखवीर आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 19 जून को हरिओम बाबा के अलावा व चैनपुरवा के ही रहने वाले दीपक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने बताया कि जेल में निरुद्ध बोतल बाबा उर्फ हरिओम बाबा व उसके सहयोगी दीपक के वकील ने एडीजे कोर्ट संख्या प्रथम में उसकी जमानत अर्जी दाखिल की थी। मामले में शुक्रवार को दीपक की जमानत याचिका पर अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दीपक की जमानत मंजूर कर ली। जबकि बोतल बाबा उर्फ हरिओम बाबा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आज शनिवार की तारीख नियत की है।

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