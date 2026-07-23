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वीडियो बनाकर खुदकुशी करने वाली महिला के दोस्तों पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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कानपुर की एक महिला कोमल ने दोस्तों के लगातार प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपने दोस्तों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। पति ने वीडियो पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

वीडियो बनाकर खुदकुशी करने वाली महिला के दोस्तों पर मुकदमा दर्ज

इटावा। दोस्तों से तंग आकर खुदकुशी करने वाली कानपुर की महिला के मामले में उसके चार दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मरने से पहले महिला ने एक वीडियो बनाकर अपने दोस्तों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपने पति सौरभ द्विवेदी के साथ रहने वाली कोमल ने दो दिन पहले अपने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी के पहले उसने फांसी का फंदा लगाकर एक वीडियो बनाया था और अपने दोस्तों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बनाए गए वीडियो को अपने पति के पास भेज दिया था।

पति घर लौटा तो उसका शव फंदे पर लटका मिला था और अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई थी। पति ने पुलिस को वीडियो देकर कार्रवाई की मांग की। पति ने बताया कि उसकी पत्नी कोमल इवेंट आर्गेनाइजर थी और वह खुद ब्लाक कार्यालय बढ़पुरा में नौकरी करता है। पुलिस ने वीडियो देखने और महिला के फोन की सोशल मीडिया की चैट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सिविल लाइन थाना प्रभारी के.के मिश्रा ने बताया कि कोमल ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अभिषेक सिंह, रुबीना खान, शबीना खान और रितेश पर लगातार मानसिक प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और ससुराल पक्ष को पुरानी बातें बताने की धमकी देने का आरोप लगाया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया है। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपों की जांच के साथ ही गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

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