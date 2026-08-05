स्ववित्तपोषित शिक्षकों का नहीं बन रहा कैशलेस चिकित्सा कार्ड
कानपुर विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. कमलेश यादव और महामंत्री डॉ. अखंड प्रताप सिंह ने सीएसजेएमयू के रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार से मुलाकात की। उनका ध्यान मुख्यमंत्री मुफ्त चिकित्सा योजना के तहत शिक्षकों के चिकित्सा कार्ड में आ रही समस्याओं पर था। रजिस्ट्रार ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।
कानपुर। कानपुर विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ (कुसफ्टा) के अध्यक्ष डॉ. कमलेश यादव और महामंत्री डॉ. अखंड प्रताप सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के रजिस्ट्रार राकेश मिश्रा और डिप्टी रजिस्ट्रार अंजली मौर्य से भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री मुफ्त चिकित्सा योजना के तहत स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों के चिकित्सा कार्ड बनने में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. कमलेश यादव ने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशक, प्रयागराज को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद पूर्ण स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों के कार्ड बनने में तकनीकी बाधाएं लगातार बनी हुई हैं।
डॉ. अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत स्ववित्तपोषित शिक्षकों के कार्ड बन रहे हैं, लेकिन पूर्ण स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों का एक भी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। विवि के रजिस्ट्रार राकेश मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि तीन से चार दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि जिन महाविद्यालयों में यह समस्या आ रही है, वे अपनी लिखित शिकायत तत्काल रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजें, जिससे शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान संघ के सह प्रवक्ता डॉ. एसके शुक्ला, डॉ. प्रीति मिश्रा, डॉ. रोली पाल, डॉ. पुष्पा यादव, डॉ. संजय यादव एवं डॉ. मनीष साहू आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
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अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार