जनरलगंज, घुमनी बाजार में घूमे व्यापारी, मांगा समर्थन
कानपुर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दिल्ली में होने वाले महाअधिवेशन के लिए तैयारियों में तेजी ला दी है। व्यापारियों ने बंद पड़ी मिलों को खोले जाने और ऑनलाइन व्यापार व जीएसटी से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की। अधिवेशन में कानपुर की बड़ी सहभागिता की उम्मीद है।
कानपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से दिल्ली में होने वाले महाअधिवेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को जनरलगंज, घुमनी बाजार में जनसंपर्क किया गया। महाअधिवेशन में अधिक भागीदारी के लिए समर्थन मांगा गया। व्यापारियों ने कानपुर की बंद पड़ी मिलों को खुलवाने की मांग की। ऑनलाइन व्यापार व जीएसटी से होने वाली परेशानियों के समाधान की भी मांग की गई। अध्यक्ष सुनील बजाज ने कहा कि नौ अगस्त को होने वाले अधिवेशन में कानपुर की सहभागिता सबसे बड़ी होगी। गुरुवार को पीरोड, सीसामऊ, नेहरू नगर में जनसंपर्क होगा। कृपाशंकर त्रिवेदी, प्रदीप गुप्ता, संजय त्रिवेदी, महेंद्र गुप्ता, सुरेश गुप्ता, शरद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें