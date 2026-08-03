कानपुर के उद्यमी आशीष सचान का दिल्ली में सम्मान
कानपुर की उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष सचान को नेशनल आईकान अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक और अन्य वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में दिया गया। आशीष कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष सचान को नेशनल आईकान अवार्ड 2026 से नवाजा गया। सोमवार को दिल्ली में आरोग्य दर्पण के विकसित भारत 2047 विजन के तहत आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें सम्मानित किया गया। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, प्रदेश के राज्यमंत्री कृष्ण पाल मलिक समेत कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में सम्मान दिया गया। आशीष कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं।
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