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कानपुर बालिका फुटबाल टीम का चयन ट्रायल पांच से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में 5 और 6 अगस्त को ग्रीनपार्क स्टेडियम में जूनियर बालिका फुटबाल प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल होंगे। ट्रायल में भाग लेने के लिए योग्य खिलाड़ियों की जन्मतिथि 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2012 के बीच होनी चाहिए। चयनित खिलाड़ी अमेठी में आयोजित प्रतियोगिता में कानपुर का प्रतिनिधित्व करेंगी।

कानपुर बालिका फुटबाल टीम का चयन ट्रायल पांच से

कानपुर। प्रमुख संवाददाता खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश फुटबाल संघ की ओर से अमेठी में 10 से 17 अगस्त के बीच अंतर मंडलीय जूनियर बालिका फुटबाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए कानपुर मंडल टीम के चयन ट्रायल 5 व 6 अगस्त को ग्रीनपार्क स्टेडियम में होंगे। ट्रायल दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर ग्रीनपार्क स्टेडियम पहुंचकर डीबी थापा, अमित नारंग व शरद जायसवाल से संपर्क कर ट्रायल में भाग ले सकती हैं। ट्रायल में वही खिलाड़ी पात्र होंगी जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2012 के बीच होगी। चयनित खिलाड़ी अमेठी में होने वाली अंतर मंडलीय जूनियर बालिका फुटबाल प्रतियोगिता में कानपुर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी।

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