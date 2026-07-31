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कानपुर सुपर स्टार ने बनाया लखनऊ में घरेलू मैदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर सुपर स्टार ने अपने घरेलू मैदान के लिए लखनऊ का चयन किया है। पहले सत्र में कमला क्लब वाला मैदान, और दूसरे और तीसरे सत्र में ग्रीन पार्क स्टेडियम उपयोग किया गया था। चार्ट की शुरुआत 14 अगस्त से होगी, जबकि प्रशिक्षण शिविर 1 से 11 अगस्त तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा।

कानपुर सुपर स्टार ने बनाया लखनऊ में घरेलू मैदान

कानपुर। यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन से पहले कानपुर सुपर स्टार ने बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ को अपना घरेलू मैदान चुना है। टीम पहले सत्र में कानपुर के कमला क्लब को घरेलू मैदान बनाया था। जबकि, दूसरा व तीसरा सीजन जब लखनऊ में हुआ था तो टीम का घरेलू मैदान ग्रीन पार्क स्टेडियम था। ग्रीनपार्क स्टेडियम में यूपी टी-20 लीग की तैयारियां और कमला क्लब में उत्तर प्रदेश टीम के ट्रायल प्रस्तावित होने के कारण कानपुर सुपर स्टार का प्रशिक्षण शिविर एक से 11 अगस्त के बीच लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 14 अगस्त से यूपी टी-20 लीग का आगाज होगा।

कानपुर सुपर स्टार का अब तक का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वर्ष 2023 में ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए पहले सत्र में टीम ने 10 में से केवल तीन मुकाबले जीते थे। वर्ष 2024 में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टीम ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और 10 में से पांच मैच जीता। 2025 में टीम की लय फिर बिगड़ गई और वह 10 में से सिर्फ तीन मैच जीत सकी।चौथे सत्र में टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी कप्तान समीर रिजवी, आदर्श सिंह, मोहम्मद अमान, कर्ण शर्मा, प्रियांशु पांडेय, यशोवर्धन सिंह और मोहसिन खान पर रहेगी। आईपीएल में धमाका कर चुके समीर रिजवी और अंडर-19 इंडिया टीम में शानदार प्रदर्शन करने वाले आदर्श सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं। गेंदबाजी में मोहसिन खान, आकिब खान, शिवम बंसल, विनीत पनवार और सत्यम से टीम को उम्मीद है।

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