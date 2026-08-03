यूपी रोलर स्केटिंग में कानपुर ने जीते 20 स्वर्ण पदक
कानपुर के खिलाड़ियों ने झांसी में आयोजित ओपन यूपी रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 22 पदक जीते, जिनमें 20 स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं। बालिका वर्ग में आफिया नूर ने 500 मीटर और 1000 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। सभी पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता झांसी स्थित जय स्पोर्ट्स एकेडमी में एक और दो अगस्त को ओपन यूपी रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें कानपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक जीते। जिसमें 20 स्वर्ण पदक, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता।बालिका वर्ग में आफिया नूर ने 500 मीटर और 1000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर दोहरा खिताब जीता। दिविशा मिश्रा ने 500 मीटर में स्वर्ण पदक और 1000 मीटर में रजत पदक जीता। अदविका केडिया ने 500 मीटर में रजत पदक, आरना साहू ने 500 मीटर में रजत पदक और नंदनी ने 500 मीटर में कांस्य पदक जीता।
बालक वर्ग में मो. अरीब खान ने 500 मीटर और 4 लैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गर्वित सिंह सेंगर और तेजस्व सिंह ने 500 और 1000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। समर्थ सिंह सेंगर ने 500 मीटर में रजत पदक और 1000 मीटर में स्वर्ण पदक, रित्विक सिंह ने 500 मीटर में रजत पदक और 1000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। कुशाग्र श्रीवास्तव ने 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। मोहम्मद अम्मार फहद, चैतन्य और शिवाय कश्यप ने 500 और 1000 मीटर में रजत पदक जीता। अयांश अहूजा ने 1000 मीटर में कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि पर कानपुर रोलर स्केट स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन त्रिपाठी, महासचिव महबूब बेग, सत्यम कश्यप, देवेंद्र सिंह सेंगर, मो. फैसल अंसारी, मो. सलमान, शुभम सागर, जुनैद अहमद और मो. तय्यब ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार