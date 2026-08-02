कानपुर बना चैम्पियन, लखनऊ उपविजेता
कानपुर के नवाबगंज स्थित वीएसएसडी कॉलेज में चतुर्थ राज्य कोबुडो मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप संपन्न हुई। कानपुर ने 68 पदक जीते, लखनऊ 52 और उन्नाव 33 पदकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता का उद्घाटन वीएसएसडी कॉलेज की प्राचार्या प्रो. नीरू टंडन ने किया। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।
कानपुर। नवाबगंज स्थित वीएसएसडी कॉलेज में चतुर्थ राज्य कोबुडो मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप रविवार को संपन्न हुई। इसमें कानपुर ने 68 पदकों पर कब्जा किया। जबकि, दूसरे स्थान पर 52 पदकों के साथ लखनऊ और 33 पदकों के साथ उन्नाव तीसरे स्थान पर रहा। फतेहपुर ने भी 26 पदक जीते। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि वीएसएसडी कॉलेज की प्राचार्या प्रो. नीरू टंडन, निदेशक डॉ. अंशु सिंह, विभागाध्यक्ष डॉ. विपेंद्र परमार ने किया। प्रतियोगिता में कानपुर से आगमन श्रीवास्तव, अव्युक्त तिवारी, मनन, एकांश कश्यप, अभिजीत, निखिल मिश्रा, अथर्व अवस्थी, कुंज मिश्रा, श्रेष्ठ दयाल, आयान वर्मा, कृष्णा कन्नौजिया, सागर यादववंशी और चिराग ने अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
वहीं, अन्वित उत्तम, ओमांश यादव, अद्विक, तनुष बाजपेयी, अनीकेत, प्रभास, विराट श्रीवास्तव, त्रिकेय, रेहान शेख, रितेश कुशवाहा, आयुष चौधरी व विशाल चंद ने रजत पदक और विनान, युवान, अभिजय प्रताप सिंह, वेदांत तिवारी, श्रेयश, अजलान व अमर ने कांस्य पदक जीता। विजेताओं को ट्रॉफी, पदक व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आनंद किशोर पांडे, आभा शुक्ला, सुनील श्रीवास्तव, शोभित पांडे आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार