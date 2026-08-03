संचारी अभियान एवं दस्तक अभियान की हुई समीक्षा

कानपुर देहात,संवाददाता। पीएचसी सरवनखेड़ा में सोमवार को संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सीएचओ-पीएसपी की समीक्षा बैठक एमएमडीपी प्रशिक्षण एवं डेमोंस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संचारी रोग अभियान की समीक्षा करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा साफ-सफाई एवं स्वच्छता के माध्यम से रोगों की रोकथाम को जागरुक करना रहा। बैठक के दौरान संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए समुदाय स्तर पर साफ-सफाई,स्वच्छता, जलजनित रोगों की रोकथाम एवं जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही प्रतिभागियों को यूडीएसपी,आईएचआईपी,ई-कवच एवं सीएस प्रो-पोर्टल पर डेटा को सुरक्षित, सटीक एवं अद्यतन रखने का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एमएमडीपी कार्यक्रम के तहत चिह्नित फाइलेरिया मरीजों को स्वयं देखभाल,सूजन प्रबंधन एवं दैनिक व्यायाम की विधियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कराया गया। सभी प्रतिभागियों को सही देखभाल की तकनीक सिखाई गई तथा नियमित व्यायाम के लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में क्षय रोग, गैर संचारी रोग हाई बीपी डायबिटीज,डेंगू,मलेरिया,पोषण,स्वच्छता तथा आयुष एवं योग आधारित स्वास्थ्य गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विकास, डीसी प्रेम सिंह कटियार, बीपीएम नरेंद्र, सुरेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। चिकित्सा अधीक्षक ने पीएसपी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी चिह्नित फाइलेरिया मरीजों को संशोधित एमएमडीपी दिशा-निर्देशों के अनुसार शत-प्रतिशत प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। कार्यक्रम में बीसीपीएम,सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी,एएनएम,आशा संगिनी एवं पीएसपी सदस्यों सहित कुल 38 प्रतिभागी मौजूद रहे।