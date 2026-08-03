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तीसरे खिताब के लिए काशी रुद्रास टीम अभ्यास में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में काशी रुद्रास की टीम ने यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। कोच ध्रुव सिंह और कप्तान करन शर्मा की अगुवाई में खिलाड़ियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण में कड़ा अभ्यास किया। लीग का आगाज 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा।

तीसरे खिताब के लिए काशी रुद्रास टीम अभ्यास में जुटी

कानपुर। प्रमुख संवाददाता यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दो बार की चैम्पियन काशी रुद्रास की टीम ने अभ्यास शुरू कर दिया है। जेके लोको मैदान में काशी टीम के खिलाड़ियों ने करीब तीन घंटे तक अभ्यास किया। कोच ध्रुव सिंह और कप्तान करन शर्मा की अगुवाई में खिलाड़ियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण में पसीना बहाया।लीग का आगाज 14 अगस्त से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। उद्घाटन मुकाबला पिछले वर्ष की विजेता काशी रुद्रास और मेरठ मैवेरिक्स के बीच खेला जाएगा। सोमवार को दोपहर के सत्र में काशी रुद्रास के कप्तान करन शर्मा, उपेंद्र यादव, अटल बिहारी राय, अभिषेक गोस्वामी, उपेंद्र यादव, शुभम चौबे, कार्तिक यादव, सुनील कुमार, सक्षम राय, उवैस अहमद, रिषभ राजपूत, दीपांशु यादव, अरनव बलियान, वैभव चौधरी, विजय यादव, मो. शारिम, युवराज, विराट जायसवाल और मानव सिंधू ने नेट्स पर कड़ा अभ्यास किया।

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कोच ने खिलाड़ियों की कमियों को चिह्नित कर उसे सुधारने के टिप्स दिए।

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