मोतीझील में तिरंगा मेला, नानाराव पार्क में होगा सम्मान
कानपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत 12 और 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट जैसी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन आयोजनों में शहीद परिवारों का सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 12 और 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें शहीद परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। परियोजना निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को सुबह नौ बजे सरसैय्याघाट से ग्रीनपार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज लेकर जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, युवा, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आमजन यात्रा में शामिल होंगे। मोतीझील के लॉन नंबर एक में 12 से 15 अगस्त तक चार दिवसीय तिरंगा मेला सजेगा।
मेले का उद्घाटन बुधवार सुबह 11 बजे होगा। तिरंगा थीम पर आयोजित मेले में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाली विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं, 13 अगस्त को दोपहर तीन बजे नानाराव पार्क के फूलबाग गेट नंबर एक पर तिरंगा कंसर्ट होगा। इसमें शहीद परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। दिव्यांगजन एवं नन्हें कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति का संदेश देंगे। कार्यक्रम में देशभक्ति से परिपूर्ण काव्यपाठ एवं कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा।
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