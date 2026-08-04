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कानपुर नगर में बुलेट ट्रेन स्टॉपेज का मुद्दा लोकसभा में उठा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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- सांसद रमेश अवस्थी ने नियम-377 के तहत मुद्दा उठा मांगा जवाब - कहा-औद्योगिक नगरी

कानपुर नगर में बुलेट ट्रेन स्टॉपेज का मुद्दा लोकसभा में उठा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने मंगलवार को लोकसभा में नियम-377 के तहत कानपुर में बुलेट ट्रेन के ठहराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने दिल्ली-वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना में कानपुर को प्रमुख स्टेशन के रूप में शामिल करने की बात रखी। उन्होंने बुलेट ट्रेन का ठहराव औद्योगिक नगरी कानपुर में न देने के संबंध में जानकारी भी मांगी है।रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कानपुर को उस महत्व और स्टेशन प्रावधान के साथ शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसका यह हकदार है। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी होने के साथ-साथ देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक है।

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यहां का कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रक्षा उत्पादन, लघु एवं मध्यम उद्योग और तेजी से विकसित हो रहे आईटी स्टार्टअप प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कानपुर मध्य उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है। सांसद ने सदन में दिए पत्र में कहा कि कानपुर को बुलेट ट्रेन परियोजना से जोड़ने से औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

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