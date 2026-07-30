सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण कार्यों का डीएम ने लिया जायजा
कानपुर के राजकीय पॉलीटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण हो रहा है, जो हाईटेक शिक्षा को बढ़ावा देगा। जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल प्रशिक्षण कक्ष और कौशल विकास लैब का निर्माण सुनिश्चित किया। परियोजना की लागत 706.75 लाख रुपये है और इसे अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। राजकीय पॉलीटेक्निक में बन रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक शिक्षा की राह में मील का पत्थर साबित होगा। पॉलीटेक्निक के छात्र तय समय से हाईटेक शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए निर्माणदायी संस्था को निर्देश दिए हैं। यह बातें जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कही। गुरुवार को वह राजकीय पॉलीटेक्निक रावतपुर में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने गए थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी प्लस टू प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, तकनीकी वर्कशॉप, डिजिटल प्रशिक्षण कक्ष, वीसैट स्टूडियो, कौशल विकास के लिए समर्पित लैब स्पेस तथा अन्य अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक एवं रोजगारपरक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। इससे तकनीकी दक्षता और रोजगार क्षमता को मजबूती मिलेगी।जिलाधिकारी को उप्र आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता फराज़ असलम ने बताया कि 706.75 लाख रुपये की लागत की परियोजना का काम बीते 21 मई से शुरू हुआ है। अगले साल 20 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पहली किस्त 353.37 लाख रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं। जिनमें से अब तक 86.38 लाख रुपये से करीब पांच प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।
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