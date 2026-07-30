Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण कार्यों का डीएम ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर के राजकीय पॉलीटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण हो रहा है, जो हाईटेक शिक्षा को बढ़ावा देगा। जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल प्रशिक्षण कक्ष और कौशल विकास लैब का निर्माण सुनिश्चित किया। परियोजना की लागत 706.75 लाख रुपये है और इसे अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण कार्यों का डीएम ने लिया जायजा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। राजकीय पॉलीटेक्निक में बन रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक शिक्षा की राह में मील का पत्थर साबित होगा। पॉलीटेक्निक के छात्र तय समय से हाईटेक शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए निर्माणदायी संस्था को निर्देश दिए हैं। यह बातें जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कही। गुरुवार को वह राजकीय पॉलीटेक्निक रावतपुर में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने गए थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी प्लस टू प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, तकनीकी वर्कशॉप, डिजिटल प्रशिक्षण कक्ष, वीसैट स्टूडियो, कौशल विकास के लिए समर्पित लैब स्पेस तथा अन्य अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक एवं रोजगारपरक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। इससे तकनीकी दक्षता और रोजगार क्षमता को मजबूती मिलेगी।जिलाधिकारी को उप्र आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता फराज़ असलम ने बताया कि 706.75 लाख रुपये की लागत की परियोजना का काम बीते 21 मई से शुरू हुआ है। अगले साल 20 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पहली किस्त 353.37 लाख रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं। जिनमें से अब तक 86.38 लाख रुपये से करीब पांच प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।