साइबर थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित
कानपुर पुलिस ने एक बड़ी कंपनी के अधिकारियों की मदद से कोबरा पोस्ट को नोटिस भेजने के मामले में साइबर थाना प्रभारी को निलंबित किया। मामले में आर्थिक लाभ के आरोप में दो सिपाहियों को भी निलंबित किया गया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। एक बड़ी कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से कोबरा पोस्ट को नोटिस भेजने के मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही गलत तरीके से विवेचना करने के मामले में दो सिपाहियों को भी निलंबित किया गया है। इन पर आरोप है कि आर्थिक लाभ के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पान मसाला बनाने वाली कानपुर की एक नामी कंपनी के खिलाफ वित्तीय लेनदेन में हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का दावा करते हुए कोबरा पोस्ट ने रिपोर्ट छापी थी।
सूत्रों के मुताबिक कंपनी मामला कोर्ट में ले गई। कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस को किसी तरह की कोई कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया था। इसके बावजूद कंपनी के अधिकारियों से मिलकर कोबरा पोस्ट को साइबर थाना प्रभारी ने नोटिस जारी कर दिया। इसकी शिकायत मिलने पर जांच करायी गई तो पता चला कि गलत इंटेंशन से नोटिस भेजा गया था। जिसके चलते साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही साइबर ठगी की एक जांच के दौरान दो सिपाहियों ने भी गलत तरह से नोटिस जारी किया। इसके पीछे उनकी आर्थिक लाभ की मंशा थी। इसे देखते हुए सिपाही धर्मेंद्र कुमार और शिव नरेश को भी निलंबित किया गया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
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